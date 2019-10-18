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Katar eski Başbakanı Sani, Türkiye ABD arasındaki anlaşma sonrası Arap Birliği'ni eleştirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019
KATAR ESKİ BAŞBAKANI SANİ'DEN ARAP BİRLİĞİ'NE ELEŞTİRİ

eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Casim Al Sani, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı değerlendirdi.Casim Al Sani, "Varılan mutabakat, açıklamasının ve Arap görüşünün ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor." dedi.

Eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Casim Al Sani, "Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakat, açıklamasının ve Arap görüşünün ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

ARAP BİRLİĞİ AÇIKLAMASINA ELEŞTİRİ

Sani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Arap Birliği açıklamalarının ne Arap halklarında, ne de bu açıklamayı yayınlayan ülkelerin kendi halklarında bir karşılığı olduğunu belirtti.

Arap Birliğinin, Arap dünyasının temel meselelerini çözemediğinin altını çizen Sani, "Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakat, Arap Birliği açıklamasının ve Arap görüşünün ne denli sığ olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar ve Somali sonuç bildirisine "çekince" koymuştu.

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