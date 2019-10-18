İsrail basını Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı böyle gördü: ABD'nin Orta Doğu'daki itibarı...

Türkiye ile ABD arasında dün varılan kritik mutabakatın yankıları tüm dünyada sürüyor. Son olarak İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Ankara ile Washington arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmayla Türkiye'nin istediğini aldığını yazdı. Jerusalem Post gazetesinin ABD ile ilgili yorumu ise gündeme bomba gibi oturdu.

İsrail basınının büyük bölümü Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin benzer başlıklara yer verdi.

Haaretz gazetesi dünkü anlaşma için "ABD ve Türkiye, Kürtlerin bölgeyi boşaltması için geçici 'ateşkeste' anlaştı" başlığını kullandı.