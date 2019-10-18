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İsrail basını Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı böyle gördü: ABD'nin Orta Doğu'daki itibarı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
İSRAİL BASININDAN FLAŞ HABER: ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ İTİBARI...

Türkiye ile arasında dün varılan kritik mutabakatın yankıları tüm dünyada sürüyor. Son olarak İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Ankara ile Washington arasında konusunda varılan anlaşmayla Türkiye'nin istediğini aldığını yazdı. Jerusalem Post gazetesinin ABD ile ilgili yorumu ise gündeme bomba gibi oturdu.

İsrail basınının büyük bölümü Türkiye ile arasındaki anlaşmaya ilişkin benzer başlıklara yer verdi.

Haaretz gazetesi dünkü anlaşma için "ABD ve Türkiye, Kürtlerin bölgeyi boşaltması için geçici 'ateşkeste' anlaştı" başlığını kullandı.

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