Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında flaş gelişme
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde firari imamı olduğu belirlenen Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı davada 5 sanık hakkında 27 yıla kadar mahkumiyet talep edildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Harun Çetinkaya, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını bildirdi.
"DELİL YETERSİZLİĞİ..."
Savcı Çetinkaya, sanıklardan Yusuf Gül, Semih Kaman, İsmail Uçar, Bilge Kağan Aksoy, Erkan Külah, Abdulsamet Gürler, Serkan Çoraplı, Ahmet Camgöz, Mehmet Gökcehan Temel, Mustafa Kalkan, Kadir Yılmaz, Yakup Altundağ, Murat Bozdoğan, Kenan Gülbay, Alp Aslan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Hüsrev Arslan, Erol Özdemir ve eski Başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın, delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.
27 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Mütalaada, sanık Hakan Kutlu'nun "görevi ihmal"den 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanıklar Serter Koçak, Erhan Cihangir, Ömer Doğan, Osman Gök ve Zeki Çınkır'ın ise "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2, "suç delillerini yok etmek" suçundan 5, "suçluyu kayırma" suçundan 5, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan da 15 yıla kadar olmak üzere toplam 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
Mütalaada ayrıca sanıklar Murat Bayrak ve İlyas Kaytancı hakkındaki dava dosyalarının ise tefrikine karar verilmesi talep edildi.
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