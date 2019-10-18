Başkan Erdoğan'dan ABD anlaşması sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben Pence ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim. Daha sonra daha kapsamlı yine heyetler arası bir görüşmeyi gerçekleştirdik ve neticesinde de belirlediğimiz bu 13 maddelik ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında ABD dün akşam Suriye konusunda varılan 13 maddelik anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Heyetlerimiz ön görüşmeleri yaptılar ve dün de adeta işin final görüşmelerini önce ikili görüşme olarak sayın Pence ile ben yaptım. Daha sonra daha kapsamlı yine heyetler arası bir görüşmeyi gerçekleştirdik ve neticesinde de belirlediğimiz bu 13 maddelik ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Yaklaşık 9 günlük bir süreyi bölgede yaşadık. Telefon diplomasisiyle devam eden bir süreç oldu. Çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız birçok görüşmeler var.

Bunların bir kısmını BM genel kurul sırasında yaşadık. Dünkü görüşmelerimiz de aslında bir gün öncesi sayın Trump ile yaptığımız görüşmede bir heyet gönderirseniz bunu çok daha iyi bir yere taşıyabiliriz dedik.

13 MADDELİK BU ORTAK BİLDİRİYİ AÇIKLADIK

Kendisi de sağ olsun Pence ve Pompeo ile birlikte heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim de belirlediğim heyetlerle ön görüşmeyi yapılar. Dün de adeta final görüşme neticesinde belirlediğimiz bu 13 maddelik bu ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk.

"SÜREÇ İŞLİYOR"

Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. Bu süre içerisinde malum terör örgütünün bu bölgeyi özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Bunun da zaten sayın Trump'ın da ifade ettiği gibi 20 mil (32 km) olarak terki söz konusu olacak."