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Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doların ateşini düşürdü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
TÜRKİYE'NİN ZAFERİ! DOLARIN ATEŞİ DÜŞTÜ

ve arasında 4 saat 20 dakika süren ve Türkiye'nin zaferi ile sonuçlanan anlaşma sonrası dolar hızla düşüşe geçti. Dün akşam saat 20.00 sularında 5,91 seviyesinde bulunan kur, anlaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalar sonrası 5,82'ye kadar geriledi. Dolardaki düşüş yeni günde de devam etti. Dolar/TL, güne 5,77 TL seviyesinde başladı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarafından kabulünün ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi.

Pence, "ABD ve 'de anlaştı. 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" açıklamalarında bulundu.

Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doların ateşini düşürdü TÜRKİYE VE ABD ARASINDAKİ SURİYE ANLAŞMASI DOLARIN ATEŞİNİ DÜŞÜRDÜ

120 SAATE ÇIKACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" dedi.

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BASKI ORTADAN KALKTI

Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşması TL varlıklar üzerindeki baskıyı da ortadan kaldırdı.

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DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kararın ardından düşüşe geçen dolar/TL, yeni güne 5,77 TL seviyesinde başlarken, Euro/TL ise 6,46 seviyelerinde yer alıyor.

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