Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doların ateşini düşürdü

Türkiye ve ABD arasında 4 saat 20 dakika süren ve Türkiye'nin zaferi ile sonuçlanan anlaşma sonrası dolar hızla düşüşe geçti. Dün akşam saat 20.00 sularında 5,91 seviyesinde bulunan kur, anlaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalar sonrası 5,82'ye kadar geriledi. Dolardaki düşüş yeni günde de devam etti. Dolar/TL, güne 5,77 TL seviyesinde başladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi.

Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" açıklamalarında bulundu.

120 SAATE ÇIKACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" dedi.

BASKI ORTADAN KALKTI

Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşması TL varlıklar üzerindeki baskıyı da ortadan kaldırdı.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kararın ardından düşüşe geçen dolar/TL, yeni güne 5,77 TL seviyesinde başlarken, Euro/TL ise 6,46 seviyelerinde yer alıyor.