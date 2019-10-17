Son dakika: Terör örgütünün kış yapılanmasına büyük darbe
Gelen son dakika bilgisine göre; Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen sonbahar-kış operasyonlarında, 118 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'nın kış üslenmesini engellenmeye yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, duyarlı vatandaşların da desteğiyle yapılan İçişleri Bakanlığı koordinesindeki Terörle Mücadele Harekatı'yla örgütün kış üslenmesine fırsat verilmedi. Operasyonlarda, teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara, sığınak ve barınak imha edildi.
PKK'ya yönelik artarak devam eden operasyonlar kapsamında, bugüne kadar 118 terörist etkisiz hale getirildi.
Van'ın Övüncük bölgesi başta olmak üzere Siirt-Herekol, Bingöl-Ortaçanak, Diyarbakır-Görese, Tunceli-Kutu Deresi, Bitlis-Sehi, Hatay-Amanoslar, Muş-Şenyayla, Şırnak-Bestler Dereler ve Faraşin bölgelerindeki operasyonlarda, 130 uzun namlulu silah, 180 el bombası, 17 bin 871 mühimmat, 27 ton 534 kilo patlayıcı madde, 10 roketatar, 232 roketatar mühimmatı ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü'nden İstiklal Marşı'na saldırı
- ABD'den skandal PKK/YPG kararı
- ABD heyetini taşıyan uçak orada mola verdi
- İçişleri duyurdu: PKK'lı terörist...
- YPG sivillere böyle saldırdı!
- Tel Abyad artık emin ellerde! Halk evlerine geri dönüyor
- Barış Pınarı Harekatı son durum ne?
- YPG/PKK 6 günde 20 sivili katletti
- Teröristlerin alçak oyunu! Filistinli cesur kızı alet ettiler
- YPG'yi tam isabet vuran Mehmetçik'in sevinci
- Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması
- Cumhurbaşkanlığı: Kamuya 60 bin personel alınacak
- Resulayn'da sıcak çatışma görüntüleri! A Haber kamerasına yansıdı |Video
- Venezuela'da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü
- İstanbul Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Olay yerinden ilk görüntüler |Video
- Barış Pınarı Harekatı son durum ne?
- ABD'de Halkbank için hazırlanan iddianamede çarpıcı detay: Mühür ve tarih yok
- 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı?
- Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
- Sınır hattına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi
- Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!