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ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına "beğeni"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019
ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONDAN YPG/PKK PAYLAŞIMINA BEĞENİ

öncülüğündeki karşıtı koalisyon sözcüsü , /'ya yakın hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

öncülüğündeki karşıtı koalisyon sözcüsü , /'ya yakın hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

Albay Caggins'in YPG/PKK'ya yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı "beğeniyi" geri aldı.

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