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ABD'den skandal PKK/YPG kararı: Askerler çekilmesin, Teröristler desteklensin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
ABD'DEN SKANDAL PKK/YPG KARARI

, 'ın 'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladı. Tasarı, 'nin askeri operasyonu durdurmasını ve /-PYD'nin desteklenmesini de içeriyor.

, Başkan Trump'ın, 'nin 'nı başlatmasıyla sonuçlanan 'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladı. Tasarı, 354'e 60 şeklinde ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Türkiye'nin operasyonun durması yönünde çağrı yapan tasarı, " desteklenmesi gerektiğini" öngörüyor.

Beyaz Saray'da gergin Suriye toplantısı BEYAZ SARAY'DA "GERGİN" SURİYE TOPLANTISI

ABD TÜRKİYE'Yİ YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

ABD 'ndan 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Türkiye'den iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu. Açıklamada, ve ve Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığın yaptırım listesine alındığı belirtilmiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulandığı kaydedilmişti.

Trump'tan Beyaz Saray'daki Suriye toplantısına ilişkin açıklama TRUMP'TAN BEYAZ SARAY'DAKİ SURİYE TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı , 'nın Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Amerikan askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmişti. Trump'ın bu kararı ABD'de eleştirilmişti.

Trump ABC'nin yalan haberini dünyaya duyurdu TRUMP ABC'NİN YALAN HABERİNİ DÜNYAYA DUYURDU
Trump, ABC News muhabirini rezil etti TRUMP, ABC NEWS MUHABİRİNİ REZİL ETTİ
ABD Başkanı Trump, Türkiyeyi konuşmak için senatörleri çağırdı ABD BAŞKANI TRUMP, "TÜRKİYE"Yİ KONUŞMAK İÇİN SENATÖRLERİ ÇAĞIRDI

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