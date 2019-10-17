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Tel Abyad artık emin ellerde! Halk evlerine geri dönüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
TEL ABYAD ARTIK EMİN ELLERDE! HALK EVLERİNE GERİ DÖNÜYOR

kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan ilçe merkezi ve kırsalındaki köylerinden ayrılmak zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü sürüyor.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince () başlatılan 9. gününe girdi.

İlçede terörden kurtarılan bölgelerde güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmaları yapılıyor.

Geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere giden siviller, evlerine geri dönmeye devam ediyor.

Milli (SMO) askerleri de evlerine dönen sivillere harekatın amaçlarını anlatarak, güvence veriyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, 13 Ekim'de 'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin hemen ardından sivillerin evlerine dönüşü başlamıştı.

AA, 3 gün önce Tel Abyad'dan yaptığı canlı yayında, halkın günlük yaşamını sürdürdüğünü, sükunet ve güven ortamının hakim olduğunu görüntülemişti.

TEL ABYAD'IN DURUMU

'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen terör örgütü /'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

Tel Abyadlıların terörden kurtarılan ilçelerine dönüşü sürüyor TEL ABYADLILARIN TERÖRDEN KURTARILAN İLÇELERİNE DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR

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