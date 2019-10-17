İşte PKK/YPG’nin Akçakale’deki sivillere yaptığı saldırıların bilançosu
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
Türkiye’nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında 8 gün içerisinde sınır ötesinden atılan havan mermileri, isabet ettiği 21 noktaya hasar verdi. Saldırılarda biri bebek 2 sivil şehit oldu, 46 kişi yaralandı.Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik 9 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi. Akçakale ilçesine 8 gün içerisinde teröristler tarafından atılan havan mermileri 21 ev, iş yeri, araç ve yola hasar verdi. Saldırılarda Suriyeli 9 aylık Ömer Muhammed ve maliye memuru Cihan Güneş şehit düşerken, toplam 46 sivil yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde isabet eden havan mermisiyle evi harabeye dönüşen Bedir Dal, terör örgütüne tepki göstererek harekata destek verdi. Dal, "Terör örgütünün yaptığı tek şey sivillere zarar vermektir. PKK/YPG terör örgütünün hep yaptığı bu. Hedef aldığı sadece sivil vatandaşlar. Attığı roketler sadece sivillere zarar verdi. Ama Allah'a çok şükür ki Allah bize bu zaferi nasip etti. Suriye Tel Abyad'dan terör örgütünü temizledik. Evimizin yıkılması hiç önemli değil. Bir şekilde evimizi yine yaparız. Gerekirse kendi imkanlarımızla da yaparız. Yeter ki Allah devletimize zeval vermesin. Allah bayrağımıza, polisimize, askerimize, vatanımıza zeval vermesin" diye konuştu.
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