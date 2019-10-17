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PKK/YPG'li teröristler, manipülasyon için dünyanın tanıdığı Filistinli cesur kızı kullandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
TERÖRİSTLERİN ALÇAK OYUNU! FİLİSTİNLİ CESUR KIZI ALET ETTİLER

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan aleyhine yürütülen karalama girişimlerinde, işgaline karşı direnişinin sembolü haline gelen "Filistinli cesur kız" Ahed et-'nin görüntüleri kullanıldı.

'nın ilerlemesiyle / terör örgütü yandaşlarının , başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri manipüle etme çabası sahibi "Filistinli cesur kız" 'nin sembolleştiği görüntüleriyle sürdü.

ALGI OLUŞTURMAYA ÇABALADI

Ağabeyi 2012'de gözaltına alındığında Temimi'nin askerlerine karşı gösterdiği direnişin görüntülerini kullanan bir hesap, videodaki İsrail askerinin üzerine Türk bayrağı yerleştirerek, algı oluşturmaya çabaladı.

İSTANBUL'DA ÖDÜL ALMIŞTI

Temimi, İsrail askerlerine karşı gösterdiği cesur tavır nedeniyle 'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Ahed et-Temimi, olduğu dönemde Başkan 'la da bir araya gelmişti.

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rana rana

kudurun kudurun reis ölümüne derken şaka yapmamıştık.

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cevapla 17.10.2019 11:45
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