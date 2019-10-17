PKK/YPG'li teröristler, manipülasyon için dünyanın tanıdığı Filistinli cesur kızı kullandı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, İsrail işgaline karşı Filistin direnişinin sembolü haline gelen "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin görüntüleri kullanıldı.
Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri manipüle etme çabası Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Temimi'nin sembolleştiği görüntüleriyle sürdü.
ALGI OLUŞTURMAYA ÇABALADI
Ağabeyi 2012'de gözaltına alındığında Temimi'nin İsrail askerlerine karşı gösterdiği direnişin görüntülerini kullanan bir hesap, videodaki İsrail askerinin üzerine Türk bayrağı yerleştirerek, algı oluşturmaya çabaladı.
İSTANBUL'DA ÖDÜL ALMIŞTI
Temimi, İsrail askerlerine karşı gösterdiği cesur tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Ahed et-Temimi, Başbakan olduğu dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.
kalan karakter 1000
kudurun kudurun reis ölümüne derken şaka yapmamıştık.cevapla 17.10.2019 11:45
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