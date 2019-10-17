ABD heyetini taşıyan uçak orada mola verdi

Türkiye'ye gelmek için yola çıkan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu taşıyan uçak İrlanda'da mola verdi. ABD heyetini taşıyan açağın 6 saatten az uçmasına rağmen mola vermedi dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bulunduğu ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i taşıyan uçağın İrlanda'da mola verdiği görüldü.

Mike Pompeo, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili görüşmeler yapmak üzere bugün Ankara'ya geliyor.

6 SAATTEN AZ UÇMUŞLARDI AMA...

AP Haber ajansı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i taşıyan uçağı İrlanda'da mola verip güvenlik kontrolü yapılırken fotoğrafladı.

6 saatten az süren uçuş sonrası mola verilmesi dikkat çekti.

Pence başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de yer alıyor.

Pence'in bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.