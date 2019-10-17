17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
İÇİŞLERİ DUYURDU: PKK'LI TERÖRİST...

Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
İşte TSK'ya güç veren yerli ve milli silahlar... İŞTE TSK'YA GÜÇ VEREN YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN