Başkan Erdoğan: Siz ne zaman bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya talip olanlar var. Ne zamandan beri bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz? Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var. Biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

"Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya talip olanlar var. Ne zamandan beri bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz? Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var. Biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz. Suriyede rejim bunların hakkından gelseydi işimiz kolaydı. Irak'ta da durum berbat. Irak'la da birçok şeyi konuşurken, bizim yanımızda farklı arkamızdan farklı açıklamalarda bulunuyorlar. Onlar dara düştükleri zaman yanlarında yer alıyoruz. Biz ırkçı değiliz. Biz dini azınlıkları asla bir kenara koymadık.

Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Bizim teröristlerle duruşumuz onlar 30 km derinlik ve en batıdan en doğuya bunlar havzayı terk edene kadar devam edecek." dedi.