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Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Mardin Kızıltepe'ye havan topu atıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
TERÖRİSTLER YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI!

Son dakika haberi: Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı. Mardin’in ilçesine tarafından atıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 vatandaşımızın vefat ettiği 12 vatandaşımızın ise yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü /PKK'nın 'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in ilçesinde sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Son dakika: Mardin Kızıltepe'ye havanlı saldırı! Teröristler yine sivilleri hedef aldı SON DAKİKA: MARDİN KIZILTEPE'YE HAVANLI SALDIRI! TERÖRİSTLER YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi. Saldırılarda, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 2 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

Mardin Valiliği, "Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca İlimiz Kızıltepe İlçesi Taşlıca ve Otluk Kırsal Mahalleleri'ne siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 2 sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

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