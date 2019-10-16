Şırnak'a havan topu atıldı: 3 yaralı
Son dakika haberi: Şırnak’ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye’nin kuzeyinde barınan YPG’li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DÜN DE KIZILTEPE'YE HAVA TOPU ATILMIŞTI
Terör örgütü YPG yine sivilleri hedef aldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 vatandaşımızın vefat ettiği 12 vatandaşımızın ise yaralandığı bildirildi.
kalan karakter 1000
Şu şerefsizlere hdp genel merkezinin koordinatlarını versinler belki bir işe yararcevapla 16.10.2019 16:24
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