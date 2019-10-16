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Şırnak'a havan topu atıldı: 3 yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
ŞIRNAK'A HAVAN TOPU ATILDI: 3 YARALI

Son dakika haberi: ’ın Cizre ilçesi Katran köyüne ’nin kuzeyinde barınan ’li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Terör örgütü /PKK'nın 'de işgali altındaki bölgeden 'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Son dakika... Şırnak'a havan topu atıldı! Yaralılar var |Video SON DAKİKA... ŞIRNAK'A HAVAN TOPU ATILDI! YARALILAR VAR |VİDEO

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DÜN DE KIZILTEPE'YE HAVA TOPU ATILMIŞTI

Terör örgütü YPG yine sivilleri hedef aldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 vatandaşımızın vefat ettiği 12 vatandaşımızın ise yaralandığı bildirildi.

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Şu şerefsizlere hdp genel merkezinin koordinatlarını versinler belki bir işe yarar

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cevapla 16.10.2019 16:24
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