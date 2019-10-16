Donald Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye açıklamalarına bir yenisi daha ekledi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD Başkanı Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir açıklamada daha bulundu.

"BENİM SORUNUM DEĞİL"

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin konuşan Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.

"MELEK DEĞİLLER"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.