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Donald Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
DONALD TRUMP'TAN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı , açıklamalarına bir yenisi daha ekledi. Türkiye'nin 'ye yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD Başkanı Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı , 'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir açıklamada daha bulundu.

"BENİM SORUNUM DEĞİL"

Türkiye'nin 'ye yönelik operasyonuna ilişkin konuşan Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.

"MELEK DEĞİLLER"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.

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