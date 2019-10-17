17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump'ın teröristler için arabuculuk teklifini ilettiği mektubu Erdoğan çöpe attı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
ERDOĞAN, TRUMP'IN MEKTUBU ÇÖPE ATTI!

Başkanı ’ın, ’deki harekattan hemen önce Başkan Tayyip Erdoğan’a yazdığı iddia edilen bir mektup sızdırıldı. Trump'ın teröristler için arabuluculuk teklifinin yer aldığı mektup Başkan Erdoğan tarafından çöpe atıldı.

'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı şekilde devam ederken harekatın başladığı 9 Ekim çarşamba günü Başkanı 'ın Başkan 'a yazdığı iddia edilen bir mektup sızdırıldı.

ERDOĞAN ÇÖPE ATTI

ABD Başkanı Donal Trump'ın 'nin kuzeyini işgal eden /'li teröristler için arabuluculuk teklifinin yer aldığı mektup Başkan Erdoğan tarafından çöpe atıldı.

Başkan Erdoğan: 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek devletini kurmuş bir millete... BAŞKAN ERDOĞAN: 'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM' DİYEREK DEVLETİNİ KURMUŞ BİR MİLLETE...

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIMLAR

Söz konusu mektupla ilgili , sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu. Hakan, "Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum," diye başladığı paylaşımlarına şöyle devam etti:

Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00'da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır."

DONALD TRUMP'IN, BAŞKAN ERDOĞAN'A YAZDIĞI MEKTUP

Donald Trump'tan flaş açıklamalar DONALD TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

"PKK DEAŞ'TAN DA KÖTÜ"

"Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğan'a bir şey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık "PKK 'tan da kötü" noktasına gelmiştir."

"Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğan'a YPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez."

Trump, ABC News muhabirini rezil etti TRUMP, ABC NEWS MUHABİRİNİ REZİL ETTİ

"ELİ BOŞ GÖNDERİR"

"Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip pence'i eli boş gönderir. Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır. Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir."

"Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor."

"Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin "mektup olayı" ile ilgili yaptığı açıklama böyle…"

İşte Ahmet Hakan'ın yaptığı o paylaşımlar:

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Uzm. Uzm.

Kim sızdırdı acaba? Ve çöpe atmak yerine trump'ın eline vermek daha mı iyi olurdu. Çöpte gözü yok ya.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 10:02
......... .........

baykuştan pervamız yok biz şahinler sürüsüyüz fatih sultan Mehmet

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 09:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN