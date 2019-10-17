Trump'ın teröristler için arabuculuk teklifini ilettiği mektubu Erdoğan çöpe attı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki harekattan hemen önce Başkan Tayyip Erdoğan’a yazdığı iddia edilen bir mektup sızdırıldı. Trump'ın teröristler için arabuluculuk teklifinin yer aldığı mektup Başkan Erdoğan tarafından çöpe atıldı.
Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı şekilde devam ederken harekatın başladığı 9 Ekim çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı iddia edilen bir mektup sızdırıldı.
ERDOĞAN ÇÖPE ATTI
ABD Başkanı Donal Trump'ın Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK/YPG'li teröristler için arabuluculuk teklifinin yer aldığı mektup Başkan Erdoğan tarafından çöpe atıldı.
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIMLAR
Söz konusu mektupla ilgili Ahmet Hakan, sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu. Hakan, "Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum," diye başladığı paylaşımlarına şöyle devam etti:
Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00'da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır."
DONALD TRUMP'IN, BAŞKAN ERDOĞAN'A YAZDIĞI MEKTUP
"PKK DEAŞ'TAN DA KÖTÜ"
"Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğan'a bir şey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık "PKK DEAŞ'tan da kötü" noktasına gelmiştir."
"Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğan'a YPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez."
"ELİ BOŞ GÖNDERİR"
"Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip pence'i eli boş gönderir. Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır. Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir."
"Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor."
"Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin "mektup olayı" ile ilgili yaptığı açıklama böyle…"
İşte Ahmet Hakan'ın yaptığı o paylaşımlar:
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Kim sızdırdı acaba? Ve çöpe atmak yerine trump'ın eline vermek daha mı iyi olurdu. Çöpte gözü yok ya.cevapla 17.10.2019 10:02
baykuştan pervamız yok biz şahinler sürüsüyüz fatih sultan Mehmetcevapla 17.10.2019 09:59
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