Eski Bursa Valisi ve 47 sanığın yeniden yargılandığı davada karar
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yeniden görülen davada, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 19 sanık, cezaları artırılarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince, konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Keşkekoğlu, Davut Baykan ve Ahmet Gören'in yanı sıra Harput'un da aralarında olduğu tutuksuz sanıklardan bazıları ile taraf avukatları katıldı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen sanıklar Ahmet Keşkekoğlu, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Kemal Turhan, Ali Saffet Durmuşlar, Cengiz Resimoğlu, Davut Baykan, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Mustafa Celal Eğretli, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Ramazan Yılmaz, Recep Göral, Refik Öztüfekçi, Sami Şentürk, Selahattin Çelik ve Şahabettin Harput'un cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına, Harput'un adli kontrol şartının devamına karar verdi.
Heyet ayrıca, sanıklardan Muzaffer Koyuncu'ya ilk derece mahkemesi kararında verilen cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6 ay, Bünyamin Işık'a "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay, Dinçer Temur'a örgüte üyelik suçundan 6 yıl 3 ay, Emin Akça, Ferudun Kahraman, Hilmi Gülcemal ve Şakir Umutkan hakkındaki cezaların etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri nedeniyle indirim uygulanarak, 3 yıl 6'şar ay olarak düzenlenmesine, Eyüp Karakuş, Selamettin Özgörüş, Turan Boztepe ve Soner Eken'e örgüt üyeliğinden ceza verilmesine ve etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri dolayısıyla indirime gidilerek 4 yıl 4 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.
Öte yandan heyet, B.Ö, S.U. ve V.V'ye 2 yıl 1'er ay, M.K'nin de etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri sebebiyle indirime giderek 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılıp hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Tutuklu sanık Ahmet Gören'in tahliyesi, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan'ın tutukluluk halinin devamı da karara bağlandı.
Mahkeme heyeti salonda hazır bulunan tutuksuz sanıklardan Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Saffet Durmuşlar, Cengiz Resimoğlu, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Mehmet Benli, Osman Üstünal, Ramazan Yılmaz, Selahattin Çelik, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk'ün tutuklanmalarına hükmedildiğini açıkladı.
Duruşmanın başında salonda bulunan Hamit Tuna'nın, hükmün açıklanması sırasında salondan ayrıldığı belirtilen kararda, bu kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.
Ayrıca, yeniden yargılanan 48 sanık arasında bulunan diğer kişiler beraat etti.
İLK DERECE MAHKEMESİNDEKİ KARARLAR
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2018'de yapılan karar duruşmasında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 60 sanıktan 37'sine, 1 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
Mahkeme heyeti, 7 sanığın ev hapislerinin devamına karar vermiş, Harput'un da aralarında bulunduğu ev hapsinde tutulan diğer sanıklar hakkında ise yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbiri uygulamıştı.
Sanıklardan 10'unun beraat ettiği davada, ayrıca 3 sanığın ceza almasına yer olmadığına karar verilmiş, diğerlerinin dosyası ayrılmıştı.
Bu kararlara, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile taraf avukatları itiraz etmişti.
AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde
- Rasulayn'da YPG'li teröristlere ait silah deposu bulundu
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'ya net mesaj
- 'Barış Pınarı' aleyhine yalan ve gerçekler!
- Başkan Erdoğan-Pence görüşmesi başladı
- Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi
- Barış Pınarı Harekatı'nda dikkat çeken kare...
- Afrinli yetimlerden mesaj: Korkmayın, Türk askeri ve Milli Ordu...
- Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?
- Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
- Bankalar indirim yarışında… 17 Ekim Konut kredisi faiz oranları! 2019 En uygun konut kredisi hangi bankada?
- Afrinli yetimlerden mesaj: Korkmayın, Türk askeri ve Milli Ordu sizi kurtarır
- Barış Pınarı Harekatı aleyhine "yasaklı ve kimyasal silahlar" yalanı ve gerçekler!
- EYT son dakika gelişmesi! 2020’de EYT çıkacak mı? EYT bekleyenlere “bütçe” açıklaması!
- Yunanistan'da Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna alçak saldırı
- Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?
- Trump'ın eleştirileri işe yaramadı! AB ile ABD arasındaki ekonomik fark artıyor
- Son dakika: Elazığ'da Türk bayrağına hakarete 2 gözaltı
- Pakistan'dan Hindistan'ın "suyu keseceğiz" açıklamasına sert tepki
- MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme
- 15 Temmuz Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Son dakika: İngiltere ve AB Brexit için anlaştı