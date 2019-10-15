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FETÖ ile irtibatlı 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
HSK'DAN FLAŞ KARAR! O HAKİM VE SAVCILAR İHRAÇ EDİLDİ

Gelen son dakika bilgisine göre; Genel Kurulunca, ile irtibatı nedeniyle 6 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verildi. HSK kararı, 'de yayımlandı.

kararı, 'de yayımlandı. Karara göre, Kurul tarafından yapılan değerlendirimeler sonucunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin anlatımları dikkate alınarak 6 ilk derece hakim ve savcısının ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına varıldı.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR

FETÖ ile irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77'nci maddesi gereğince daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verilen bu hakim ve savcıların, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

HSK Genel Kurulu kararıyla ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri şöyle:

İSİMLERİ BELLİ OLDU

"Gaziantep Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Selver Öztürk Taşdelen, Erzurum Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Zeynep Ergün, Yargıtay Tetkik Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Atilla Öztürk, Keşan Cumhuriyet Savcısı iken Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Muhammet Ali Akkuş, Konya Hakimi Celal Sünger ve İstanbul Anadolu Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Adem Narçin."

İHRAÇ EDİLMİŞLERDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

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