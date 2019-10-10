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10.10.2019

Firari FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu…

Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK ve DEAŞ’ın yuvalandığı terör koridorunu paramparça etmek için attığı adım FETÖ’cüleri çıldırttı. Firari FETÖ’cü Tarık Toros’un sosyal medyadan başlattığı algı operasyonuna PKK’nın sözcülüğüne soyunan bir diğer firari militan Emre Uslu da ortak oldu.

Türkiye, Başkan Erdoğan'ın emri ile Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK ve DEAŞ'ın yuvalandığı terör koridorunu paramparça etmek için büyük bir adım attı.

Türkiye'nin PKK ve DEAŞ'lı teröristleri yağdırdığı bombalar FETÖ'cüleri rahatsız etti.

Firari FETÖ'cü Tarık Toros'un başlattığı algı oyunlarına bir diğer FETÖ militanı Emre Uslu'da yayınladığı video ile ortak oldu.
FETÖ firarisi Tarık Toros, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuş. Terör örgütü YPG'ye destek veren ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili algı operasyonu yapan FETÖ'cü Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz." Sözleriyle Türkiye'nin gücünü küçümsemeye kalkmıştı.

FİRARİ FETÖ'CÜ EMRE USLU'DAN PKK PROPAGANDASI
Toros'un ardından FETÖ'cü Emre Uslu'da PKK'ya vurulan darbeden rahatsız oldu. Adeta PKK'nın sözcülüğüne soyulan firari militan bebek katili PKK'nın terör örgütü olmadığını iddia ederek "PKK uluslararası bir aktördür" zırvasında bulundu. PKK'nın Suriye'de devlet kurduğunu söyleyen firari militan "Amerikalılar ile savaşıp PKK'nın kurduğu devleti mi yıkacaksınız" söyleriyle PKK'nın propagandasını yaptı.

FETÖcü teröristlerden sosyal medyada algı operasyonu! FETÖ'CÜ TERÖRİSTLERDEN SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU!

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