MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın acı günü! Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın hayatını kaybetti! Ankara Kalesi’ne çıkan Turan İlteber Yalçın, iddialara göre dengesini kaybederek aşağı düştü ve yaşamını yitirdi. Peki, Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir? Semih Yalçın, 2006 senesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) merkez yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2010 senesinde parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu MHP genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti. 33 yaşındaki genç Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti. Peki, Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir? Semih Yalçın, 24. Dönem Gaziantep, 25-26. Dönemler'de de İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.

SEMİH YALÇIN KİMDİR?

Edip Semih Yalçın, Sivas'ın Gemerek ilçesinde 1958 yılında dünyaya geldi.

İlk ve orta tahsilini Ankara'da tamamladı. Üniversite hayatına 1975 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinde başladı.1975-1978 yılları arasında Gaziantep'te Makine Mühendisliği öğrenimi gören Semih Yalçın, Gaziantep Ülkü Ocakları İl Sekreteri olarak görev yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü kazanarak yüksek öğrenimini burada sürdürdü.

Semih Yalçın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde yapan Yalçın, doktorasını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. Semih Yalçın, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent, doçent ve profesör oldu.

Semih Yalçın, Dekan Yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yalçın'ın bilim, fikir ve siyasete dair 14 kitabı ve 49 tane de makalesi bulunmaktadır.

Semih Yalçın, 24. Dönemde Gaziantep, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA), Millî Savunma ve İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Semih Yalçın, şuan MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevi yürütmektedir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Yalçın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İLTEBER YALÇIN KİMDİR?

MHP'de 3 dönem milletvekilliği yapan ve şuan MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Semih Yalçın'ın 4 çocuğu vardır. İlteber Yalçın'ın annesinin adı Mükerrem Yalçın'dır. Abdullah Kutalmış, Ayyüce Erba ve Kamuren Beyza adında 3 kardeşi vardır. İlteber Yalçın da babası gibi MHP'ye gönül verdi. Çok göz önünde bulunmayan İlteber Yalçın, Yeni Düşünce adlı sitede köşe yazarlığı yapmaktaydı.

NELER YAŞANDI?

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, iddiaya göre 2'si kadın 3 arkadaşı ile birlikte Ankara Kalesi'nin eteklerinde kuş besleyen arkadaşı Arif Fidanboy'un yanına gitti. Grup burada bir süre sohbet ettikten sonra şehir manzarasını izlemek için kalenin surlarına çıktı.

Turan İlteber Yalçın ve Arif Fidanboy, burada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten aşağıdaki kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fidanboy ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Fidanboy'un yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.