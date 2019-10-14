FETÖ ve PKK'nın sosyal medya trolleri A Haber'i hedef aldı! Kerim Ulak olayın aslını canlı yayında anlattı

Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG unsurlarını temizlemek için başlatılan harekatın ilk gününden itibaren sıcak bölgelerden yayın yapan A Haber, FETÖ ve PKK’lı trolleri çıldırttı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak’ın yayını üzerinden yalan ve iftirayla A Haber’e saldıran trollerin algı operasyonu da ellerinde patladı. Bir fotoğraf karesi üzerinden karalama kampanyası yapanlara Kerim Ulak, A Haber canlı yayınında yanıt verdi ve olay anını anlattı.

Kurulduğu ilk günden itibaren yerli ve milli duruşuyla devletinin ve milletinin yanında vesayet odaklarının karşısında yer alan A Haber, Barış Pınarı Harekatı'ndaki yayınlarıyla da kirli odakların hedefi haline geldi. Sosyal medyada bir fotoğraf karesi üzerinden algı operasyonu yapan trollerin yalanına kendilerine gazeteci diyen sözde isimler de ortak oldu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında olayın perde arkasını anlattı ve yalanlarını yüzlerine vurdu. Kerim Ulak şöyle konuştu:



"BİR FOTOĞRAF KARESİ ÜZERİNDEN A HABER'İ BENİ HEDEF ALMAK İSTEDİLER"

Şimdi deniliyor ki biz korkmuşuz. Bir fotoğraf karesi üzerinden A Haber'i beni hedef almak istediler. Bir adamı karalamak istiyorsanız fotoğraf kullanacaksınız. Ama gerçekler öyle değil. O sırada yoğun bir bombardıman başladı. Ve yoğun bombardıman sırasında terör örgütü yoğun havanlar atmaya başladı. TRT muhabirinin üzerinden çelik yelek var yayına bağlanmak için ayağa kalktı. O sırada tabi üzerimizden bir havan geçti. Havanın gelmesiyle birlikte büyük bir panik yaşandı. Herkes kendini yere attı. TRT ekibi de kendini yere attı. Havan sesiyle birlikte arkadaşlarımız ve benim yaşadığım panik var. Eğilerek yayın yapma gerekçemiz havanlardan korunmak.



BU FOTOĞRAFI VERENLER FETÖ VE PKK'YA YAKIN HESAPLAR

Şimdi fotoğrafı veriyorsunuz. Bu fotoğrafı veren ise FETÖ ve PKK'ya yakın hesaplar. Bir fotoğraf karesi üzerinden nasıl insanları karalarsınız. A Haber ekranlarında bu görüntüler yayınlanıyor. O sırada yaşananları görüyorsunuz. Ve havan 10 metre ilerimizde bir duvarı deldi.

"TRT EKİBİ DE HAVANIN GELMESİYLE BİRLİKTE KENDİLERİNİ YERE ATIYOR"

Böyle bir ortamda çelik yelek giymeyip kendimizi güvene almamak neresi yanlış. FETÖ ve PKK hesaplarını anlıyorum onlar kendilerine verilen emri yerine getiriyor. Çok tanıdığımız gazeteci arkadaşlarımız da o fotoğraf üzerinden beni hedef aldı. Sizleri sorumlu yayıncılığa davet ediyorum. Ben izleyicilerin takdirine sunuyorum. Burada yanlış olan ne var. TRT ekibi de havanın gelmesiyle birlikte kendilerini yere atıyor. A Haber bir hedeftir. Türkiye tüm sıcak gelişmeleri bu ekrandan öğreniyor. Bu yaptığımız habercilik başarısı birilerini rahatsız ediyor. Çamur at izi kalsın. Hedef aldıkları nokta da inanılmaz gülünç. Şimdi bunun hesabını mahkemede nasıl vereceksiniz? O anda havan geliyor biz ne yapalım ayakta mı duralım. Yok ben korkmuyorum terör örgütü karşıda bizi de vursunlar. Böyle mi diyelim. PKK ve FETÖ hesapları ortaya atıyor. Türkiye'de internet siteleri de bu yalana ortak oluyor.



DAKİKA DAKİKA A HABER VE TRT HABER KARŞILAŞTIRMASI!

İşte bahsi geçen TRT Haber ve A Haber canlı yayınının dakika dakika karşılaştırılması...