Son dakika: HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
Son dakika haberi: Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.
Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.
Fotoğrafta: HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.
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