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Son dakika: HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Son dakika haberi: 'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'li Belediye Başkanı "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.


Fotoğrafta: HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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