Başkan Erdoğan-Pence görüşmesi başladı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki Suriye konusunu içeren kritik görüşme başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.



Kabul, basına kapalı devam ediyor.



Başkan Erdoğan, Pence'i, "Welcome, how are you" ifadesiyle karşıladı. Pence de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



ABD İLE İLK GÖRÜŞME DÜN YAPILMIŞTI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.



O'Brien ve Jeffrey, Ankara'da ilk görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmişti.

Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti terör örgütü YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.