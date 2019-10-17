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Başkan Erdoğan-Pence görüşmesi başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN-PENCE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Son dakika haberine göre Başkan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki Suriye konusunu içeren kritik görüşme başladı. 'nde saat 15.45'te başlayan görüşmede, kapsamında atılacak adımlar, konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Başkan 'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı.

'nde saat 15.45'te başlayan görüşmede, kapsamında atılacak adımlar, konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Kabul, basına kapalı devam ediyor.

Başkan Erdoğan, Pence'i, "Welcome, how are you" ifadesiyle karşıladı. Pence de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Son dakika: Dünyanın gözü Ankara’da! Başkan Erdoğan – Mike Pence görüşmesinde masada hangi konular var? SON DAKİKA: DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA’DA! BAŞKAN ERDOĞAN – MİKE PENCE GÖRÜŞMESİNDE MASADA HANGİ KONULAR VAR?

ABD İLE İLK GÖRÜŞME DÜN YAPILMIŞTI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

O'Brien ve Jeffrey, Ankara'da ilk görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmişti.

Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti terör örgütü YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.

Son dakika Başkan Erdoğan Pence'i Beştepe'de kabul etti | Kritik görüşmeden ilk görüntüler - Video SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN PENCE'İ BEŞTEPE'DE KABUL ETTİ | KRİTİK GÖRÜŞMEDEN İLK GÖRÜNTÜLER - VİDEO

Son dakika... Başkan Erdoğan ABD'nin iki numaralı ismi Mike Pence'yi kabul etti İşte ilk kareler|Video Erdoğan-Pence görüşmesinden ilk fotoğraflar...





Son dakika... Başkan Erdoğan ABD'nin iki numaralı ismi Mike Pence'yi kabul etti İşte ilk kareler|Video SON DAKİKA... BAŞKAN ERDOĞAN ABD'NİN İKİ NUMARALI İSMİ MİKE PENCE'Yİ KABUL ETTİ İŞTE İLK KARELER|VİDEO

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