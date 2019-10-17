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Son dakika: Rasulayn'da YPG'li teröristlere ait silah deposu bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
RASULAYN'DA YPG'Lİ TERÖRİSTLERE AİT SİLAH DEPOSU BULUNDU

kapsamında - sınırındaki 'da teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda ilçedeki en büyük silah deposu bulunarak, arama tarama çalışmaları sırasında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince () başlatılan 9. gününde sürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki topraklarında yer alan ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan /'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.



BÜYÜK BİR SİLAH DEPOSU BULUNDU

Rasulayn ilçesinde terörden kurtarılan köylerde süren arama tarama çalışmaları sırasında çok sayıda mermi ve roketten oluşan mühimmat ele geçirdi.

Öte yandan, Rasulayn'ın güneyinde, M 4 otoyolu üzerinde örgütün cephanelik olarak kullandığı büyük bir silah deposu da bulundu.

Depoda 100'den fazla uzun menzilli roket, antitank füzeleri, havan mermileri, Doçka mermileri, sandıklar içerisinde binlerce uçak savar mermisi ve 300 adet mayın tarama cihazı da ele geçirildi.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

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aziz aziz

işte budur.kalleş abd nin silahlarıyla ypg -pkk temizlensin.kendi kuyularını kendileri kazmış.

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hayır0
cevapla 17.10.2019 15:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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