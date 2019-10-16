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ABD Başkanı Trump, "Türkiye"yi konuşmak için senatörleri çağırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
TRUMP'TAN KRİTİK TÜRKİYE HAMLESİ!

'nın başlamasından sonra sürekli olarak çelişkili açıklamalarda bulunan Başkanı , son gelişmeleri ve 'yi konuşmak için Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörleri bugün 'a davet etti.

'nin güney sınırlarında terör yuvalarını kurutmak için başlattığı , 8 gününde başarılı şekilde devam ederken 637 terörist etkisiz hale getirildi ve birçok nokta terörden temizlendi.

Harekat başarılı şekilde devam ederken sürekli olarak çelişkili açıklamalarda bulunan ve en son olarak Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacağını ifade eden Başkanı 'tan yeni bir Türkiye hamlesi geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, kongrede bulunan Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörleri Türkiye ile ilgili konuşmak için bugün 'a davet etti.

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TASARI İHTİMALİ VAR

NTV'nin haberine göre; Başkan perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile beraberindeki ABD heyeti ile temaslarda bulunurken ABD'de de Türkiye'ye karşı bir yasa tasarının oylanma ihtimali olduğu konuşulanlar arasında...

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BEYAZ SARAYA DAVET ETTİ

Tasarı ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından gündeme getirilecek. Başkan Trump, ABD heyetinin Türkiye ziyareti öncesinde tüm senatörleri Türkiye ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet etti.

Ekonomik yaptırım nedir? Trump yaptırım açıklaması Türkiye’ye yaptırım olacak mı? EKONOMİK YAPTIRIM NEDİR? TRUMP YAPTIRIM AÇIKLAMASI TÜRKİYE’YE YAPTIRIM OLACAK MI?

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