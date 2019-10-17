Trump'tan Beyaz Saray'daki Suriye toplantısına ilişkin açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD Kongresinden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle yaptığı ve "olaylı" geçen Suriye toplantısına ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak yaşananları anlattı. Trump, Demokrat Parti'nin üst düzey isimlerinin sinirlenerek odayı terk ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyeleri ile yaptığı ve "olaylı" geçen Suriye toplantısında, Demokrat Parti'nin üst düzey isimlerinin sinirlenerek odayı terk ettiğini açıkladı.
Trump, Beyaz Saray'daki Suriye toplantısına ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak yaşananları anlattı.
İlk paylaşımında, toplantıda çekilen, Pelosi, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer'in görüldüğü fotoğrafa yer veren Trump, "Onların beni sevdiğini düşünüyor musunuz?" ifadesini kullandı.
Trump ikinci paylaşımında ise Pelosi'nin ayakta konuşurken görüldüğü fotoğrafı paylaşarak, "Asabi Nancy sinirden deliye döndü" notunu düştü.
DEMOKRATLAR TOPLANTIYI TERK ETMİŞ
Yaptığı üçüncü paylaşımda ise Pelosi, Schumer ve Hoyer'in koltuklarının boş olduğu fotoğrafa yer veren Trump, "Hiçbir şey yapmayan Demokratlar, Pelosi ve Schumer kabine odasından hışımla çıktı" bilgisini paylaştı.
Trump yaptığı son paylaşımda ise "Pelosi'nin acilen yardıma ihtiyacı var. Ya üst katındakilerle sorunu var ya da bizim muhteşem ülkemizi sevmiyor. Bugün Beyaz Saray'da tam anlamıyla sinirden deliye döndü. Bu durumu izlemek çok üzücüydü. Onun için dua edin, çok hasta bir insan!" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Trump bugünkü toplantıda ölçülü ve kararlıydı. Pelosi'nin toplantıyı terk etmesi şaşırtıcıydı ancak ulusal güvenlik konusundaki bir toplantıya katılma niyeti göstermediğinden sürpriz olmadı. Demokrat liderler toplantıyı hışımla terk etmeyi ve kameralar önünde sızlanmayı seçti. Diğer herkes odada kaldı ve ülkemiz adına çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.
DEMOKRATLARIN AÇIKLAMASI
Öte yandan Pelosi, Schumer ve Hoyer, toplantının ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Schumer, "Trump, özellikle de Pelosi'ye karşı aşağılayıcıydı. Pelosi, sükunetini tamamen korudu ancak Trump ona 'üçüncü sınıf siyasetçi' dedi. Bu bir diyalog değildi. Bu edepsiz bir tartışmaydı ve gerçeklere odaklanmıyordu." dedi.
Pelosi ise Trump'ın, Kongre'de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiğini belirterek, "Üzülerek söylüyorum, Trump'ın sinirden delirmesine şahit olduk." diye konuştu.
BEYAZ SARAY'DAKİ GERGİN SURİYE TOPLANTISI
Trump, Beyaz Saray'da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle bir araya gelmişti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyon ele alınmıştı.
Beyaz Saray muhabirleri, Temsilciler Meclisinden kısa süre önce geçen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle Trump'ın gergin olduğunu ve toplantıyı kısa kestiğini aktarmıştı.
ABD Temsilciler Meclisi, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul tarafından, Beyaz Saray'ın "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını 60'a karşı 354 oyla onaylamıştı.
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