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Çocukları dağa kaçırmak isteyen PKK'lı teröristlere operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRMAK İSTEYEN PKK'LILAR TUTUKLANDI

'da, terör örgütü tarafından dağa kaçırılmak istenen 2 çocuk ile onları dağa götürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar ailelerine teslim edildi, 4 şüpheli tutuklandı.

'da, terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, 2 çocuğu dağa götürmeye çalışan 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/ ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 2 çocuk ile çocukları dağa götürmekle görevlendirilmiş 4 iş birlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

11 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar da ailelerine teslim edildi.

AA

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