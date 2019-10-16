Çocukları dağa kaçırmak isteyen PKK'lı teröristlere operasyon
Van'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmak istenen 2 çocuk ile onları dağa götürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar ailelerine teslim edildi, 4 şüpheli tutuklandı.
Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 çocuğu dağa götürmeye çalışan 4 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 2 çocuk ile çocukları dağa götürmekle görevlendirilmiş 4 iş birlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı.
11 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar da ailelerine teslim edildi.
AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedefleri vuruldu
- Trump'tan kritik Türkiye hamlesi!
- İş dünyasından Barış Pınarı'na destek
- Gözler oraya çevrildi! İşte son durum
- Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya uyarı
- ABD'nin yaptırım tehdidine cevap
- Terör örgütüne operasyon! Tek tek yakalandılar
- 50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor
- Türkiye'den ABD'ye misilleme! Yaptırım tehdidi korkutmadı
- Mehmetçikten milli sporculara selam
- ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Trump’tan Fox News’e Türkiye açıklaması: Öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli açıklama: Gün içinde kapatılan pozisyonlar da "açığa satış" kapsamında
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya uyarı
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…
- 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…
- 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?
- AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yatacak? AÖF harçları ne kadar?
- EDHO 143. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm tek parça izle! - ATV
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınavı 2020 KPSS hangi tarihte?
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı
- Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?