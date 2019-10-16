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Rus askeri uzman: PKK/YPG-PYD Türkiye’ye karşı koyamaz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
RUS ASKERİ UZMAN FLAŞ SÖZLER!

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatını değerlendiren uzman , “PKK/YPG-, mükemmel derecede donatılmış ve deneyim sahibi modern Türk ordusuna karşı koyamaz. Türkiye hedeflerine ulaşacak” dedi.

uzman , ile 'nin hedeflerine ulaşacağını açıkladı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarılı operasyonlar devam ederken, Rus Yayın Organı Federalnoe Agentstvo Novostey'e değerlendirmelerde bulunan Ulusal Savunma (Natsionalnaya Oborona) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni askeri uzman İgor Korotçenko, PKK/YPG-'nin Türk ordusuna karşı koyamayacağını söyledi.

TÜRK ORDUSUNA KARŞI KOYAMAZ

"Deneyim ve askeri imkanlar açısından , belirlediği hedeflerin tamamına ulaşacak" diyen İgor Korotçenko, "PYD, havadan ve karadan devreye giren mükemmel derecede donatılmış ve savaş faaliyetleri konusunda deneyim sahibi modern Türk ordusuna karşı koyamaz" dedi.

"GECE ÇIKIŞLARI BAŞARILI OLMAYACAK"

Rus askeri uzman Korotçenko, PYD'nin gece çıkışlarında da başarılı olmayacağını, Türk ordusunun gece görüşlü cihazlarla donatıldığını vurguladı.

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