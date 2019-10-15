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15.10.2019
PKK/YPG'li terörist masum çocuğu kurşuna dizdi +18 |Video
Bebek katili PKK/YPG'li teröristlerin kirli yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan videoda PKK/YPG'li iki terörist bir çocuğu canlı hedef haline getiriyor ve kurşuna diziyor. Görüntülerde ise bu caniliklerinden keyif aldıkları görünüyor! Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden beri Türk askerinin sivilleri öldürdüğü yalanına sığınan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin işte o skandal görüntüleri +18
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