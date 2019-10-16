İş dünyasından Barış Pınarı'na destek, vatandaşlara kritik uyarı
Gelen son dakika bilgisine göre; Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyasında destek açıklaması geldi. İş dünyasının önde gelen isimleri sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı da vatandaşları uyardı.
Sendika ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de bulunduğu toplantıda Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.
Gürsel Baran, "Biz inanıyoruz ki gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü de imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan yok etmek etmekten yana hiç olmadık olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, kardeşliktir ve barıştır." dedi.
TÜM KESİMLERİ DESTEĞE ÇAĞIRDI
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 8. gününde başarılı şekilde devam eden harekat ile ilgili olarak tüm kesimleri desteğe çağırdı ve yurt dışında operasyonun haklılığını anlatmak için çalıştıklarını ifade etti.
VATANDAŞLARI UYARDI
Gürsel Baran, 637 teröristin etkisiz halel getirildiği ve birçok noktanın terörden temizlendiği operasyona karşı sosyal medya oluşturulmak istenen bilgi kirliliğine karşı da vatandaşları uyardı ve dikkatli olmalarını istedi.
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