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İş dünyasından Barış Pınarı'na destek, vatandaşlara kritik uyarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI'NA DESTEK

Gelen son dakika bilgisine göre; 'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatılan Harekatı'na iş dünyasında destek açıklaması geldi. İş dünyasının önde gelen isimleri sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı da vatandaşları uyardı.

Sendika ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de bulunduğu toplantıda Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin 'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatılan Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Gürsel Baran, "Biz inanıyoruz ki gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü de imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan yok etmek etmekten yana hiç olmadık olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, kardeşliktir ve barıştır." dedi.

İş dünyasından Barış Pınarı'na destek, vatandaşlara kritik uyarı İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI'NA DESTEK, VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

TÜM KESİMLERİ DESTEĞE ÇAĞIRDI

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 8. gününde başarılı şekilde devam eden harekat ile ilgili olarak tüm kesimleri desteğe çağırdı ve yurt dışında operasyonun haklılığını anlatmak için çalıştıklarını ifade etti.

VATANDAŞLARI UYARDI

Gürsel Baran, 637 teröristin etkisiz halel getirildiği ve birçok noktanın terörden temizlendiği operasyona karşı sosyal medya oluşturulmak istenen bilgi kirliliğine karşı da vatandaşları uyardı ve dikkatli olmalarını istedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedefleri vuruldu BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
Barış Pınarı Harekatı'nda 637 terörist öldürüldü BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 637 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek ABD'DEKİ ORTODOKS YAHUDİLERDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

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