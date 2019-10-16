ABD'nin yaptırım tehdidine Süleyman Soylu'dan cevap geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakan Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti. ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.

YAPTIRIM CEVABI

İçişleri Bakanlığındaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin, kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." karşılığını verdi.

"BAŞIMIZA DEAŞ'I YERLEŞTİRDİLER"

Bakan Soylu, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası Avrupa ve ABD'den gelen DEAŞ tepkisi üzerine, "Başımıza DEAŞ'ı yerleştirenler sanki sorumlu değilmiş gibi konuşuyor. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.