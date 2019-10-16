ABD'nin yaptırım tehdidine Süleyman Soylu'dan cevap geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakan Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti. ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.
YAPTIRIM CEVABI
İçişleri Bakanlığındaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin, kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." karşılığını verdi.
"BAŞIMIZA DEAŞ'I YERLEŞTİRDİLER"
Bakan Soylu, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası Avrupa ve ABD'den gelen DEAŞ tepkisi üzerine, "Başımıza DEAŞ'ı yerleştirenler sanki sorumlu değilmiş gibi konuşuyor. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz" ifadelerini kullandı.
ABD'NİN YAPTIRIM KARARI
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Barış Pınarı Harekatı'nda 637 terörist öldürüldü
- 50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor
- Trump'tan kritik Türkiye hamlesi!
- Gözler oraya çevrildi! İşte son durum
- Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya uyarı
- Terör örgütüne operasyon! Tek tek yakalandılar
- Mehmetçikten milli sporculara selam
- Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
- Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedefleri vuruldu
- Türkiye'den ABD'ye misilleme! Yaptırım tehdidi korkutmadı
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli açıklama: Gün içinde kapatılan pozisyonlar da "açığa satış" kapsamında
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya uyarı
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’de Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bir efsane doğuyor…
- 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Geri ödemesiz KYK bursu için önemli gelişme…
- 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, DGS, KPSS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?
- AÖF kayıt ücreti hangi bankaya yatacak? AÖF harçları ne kadar?
- EDHO 143. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm tek parça izle! - ATV
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınavı 2020 KPSS hangi tarihte?
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı
- Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?
- HDP'den Barış Pınarı Harekatı sonrası skandal çağrı
- Milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri'den A Haber'de önemli mesajlar