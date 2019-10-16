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ABD'nin yaptırım tehdidine Süleyman Soylu'dan cevap geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİDİNE CEVAP

İçişleri Bakanı , 'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.

İçişleri Bakanı , Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti. 'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.

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YAPTIRIM CEVABI

İçişleri Bakanlığındaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin, kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." karşılığını verdi.

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"BAŞIMIZA DEAŞ'I YERLEŞTİRDİLER"

Bakan Soylu, 'nin düzenlediği sonrası Avrupa ve ABD'den gelen tepkisi üzerine, "Başımıza DEAŞ'ı yerleştirenler sanki sorumlu değilmiş gibi konuşuyor. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz" ifadelerini kullandı.

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ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD , Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soylu ve ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

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