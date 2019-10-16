Münbiç'te Mehmetçik tetikte, Ruslar devriyede! İşte son durum

Barış Pınarı'nın 8. gününde tüm gözler Münbiç'e çevrilmiş durumda. ABD ve koalisyon güçleri Münbiç’ten çekildiğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ise kent çevresinde operasyona başladı. Batı bölgesindeki bazı köyler TSK’nın kontrolüne girdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Sözcü Caggins gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı notla duyurdu.

2 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Zırhlı araçlarla Münbiç'in batısından harekete geçen TSK öncülüğündeki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ise, Yalışlı ve Kerpiçli köylerini teröristlerden temizledi.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Münbiç kırsalında YPG/ PKK'lılara ait çok sayıda zırhlı araç ve mühimmata el konuldu. Münbiç operasyonuna İHA ve SİHA'lar da havadan destek verdi.

RUSYA DEVRİYE YAPIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı.