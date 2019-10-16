16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Münbiç'te Mehmetçik tetikte, Ruslar devriyede! İşte son durum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
GÖZLER ORAYA ÇEVRİLDİ! İŞTE SON DURUM

Barış Pınarı'nın 8. gününde tüm gözler 'e çevrilmiş durumda. ve koalisyon güçleri Münbiç’ten çekildiğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ise kent çevresinde operasyona başladı. Batı bölgesindeki bazı köyler ’nın kontrolüne girdi.

öncülüğündeki karşıtı koalisyon sözcüsü Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin 'ten çekildiğini açıkladı. Sözcü Caggins gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı notla duyurdu.

2 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Zırhlı araçlarla Münbiç'in batısından harekete geçen öncülüğündeki Milli Ordusu (SMO) askerleri ise, Yalışlı ve Kerpiçli köylerini teröristlerden temizledi.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Münbiç kırsalında / 'lılara ait çok sayıda zırhlı araç ve mühimmata el konuldu. Münbiç operasyonuna İHA ve SİHA'lar da havadan destek verdi.

RUSYA DEVRİYE YAPIYOR

Rusya Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye ordusu arasındaki bölgede devriye görevi icra ettiğini açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 637 terörist öldürüldü BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 637 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedefleri vuruldu BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
Rusya'dan Münbiç açıklaması |Video RUSYA'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI |VİDEO
Son dakika... ABD'nin Münbiç kararı ne anlama geliyor? Murat Akgün canlı yayında anlattı |Video SON DAKİKA... ABD'NİN MÜNBİÇ KARARI NE ANLAMA GELİYOR? MURAT AKGÜN CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN