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Pentagon'dan yaptırım açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2019
PENTAGON'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

, iki ülke arasındaki silah satışlarının yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.

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