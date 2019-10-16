Türkiye'den ABD'ye misilleme! Yaptırım tehdidi korkutmadı
ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelikte gümrük vergisini yeniden yüzde 50’ye çıkarması Türk çelik ihracatçılarını korkutmadı. İhracatçılar, “Alternatif pazarlara yöneldik” diyor
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkıp, ekonomik tehditler savuran ABD'nin çelik yaptırımı ihracatçıyı korkutmadı. İhracatçılar, ABD'nin ülkemizden ithal ettiği çelik ürünlerine yönelik gümrük vergilerini yüzde 25'ten 50'ye çıkarması kararına karşı B planlarının hazır olduğunu belirtiyor. Çelik sektörünün önde gelen oyuncuları, "Son üç yıldır zaten pazar bizim için sıkıntılı bir hal almıştı. Orada kaybettiğimiz satışları mevcutların yanı sıra yeni pazarlarla ikâme ettik" değerlendirmesini yaptı.
AVRUPA'YA YÖNELDİK
2016'da ABD'ye 1.1 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bu pazara 2017'de 1.8 milyar dolar, 2018'de 910 milyon dolar ve bu yılın ilk 8 ayı itibarıyla ise 190 milyon dolarlık satış yaptı. ABD'ye satışlarının yıllar içinde düştüğünü belirten Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, "Mayıs ayında gümrük vergileri yüzde 25'e indirilmeseydi bu yıl hiç ihracat yapamayacaktık. Geçen yıl ABD'ye yönelik ihracatımızdaki azalmayı, Avrupa Birliği'ne yönelik satış artışıyla dengeledik" dedi. Trump'ın bu kararı iç politikaya dönük aldığını belirten Yayan, şunları kaydetti: "Türkiye iç pazarda yerli çelik ürünleri kullanmalı. Sektör olarak tüm dünyaya 2019'un ilk 8 ayında 6.7 milyar dolarlık ihracat yaparken, aynı dönemde ithalatımız ise 5.1 milyar dolar oldu. Yani iç pazarın tüm ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliriz." Veysel Yayan, Türkiye'nin de ABD ve AB'nin yaptığı gibi karşı tedbirler alarak, çelik sektörünü koruması gerektiğini söyledi.
GEÇEN YIL DA YAPTI
ABD geçen yıl 10 Ağustos'ta da çelik ithalatında gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarmıştı. Ancak daha sonra Trump kendi sektörlerinin darbe aldığı gerekçesiyle kararından vazgeçmişti. O dönemde Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat düşerken, toplam çelik ihracatı ise yüzde 3.7 artmıştı. Trump'ın dün açıkladığı 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının iptal edileceğine ilişkin kararı da iş dünyasını etkilemedi.
LOBİ ÇALIŞMASI YAPMALIYIZ
TÜRK-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde beklenmedik bir hamleyle karşılaştıklarını söyledi. Yaptırımların uzun vadeli olmayacağını belirten Yalçındağ, şu değerlendirmeyi yaptı: "Başkan Trump da mesajında dondurulma vurgusunu yaptı. Operasyonlar bittiğinde ticaret hedefi ve diğer konular yeniden masaya gelecektir. 13 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile görüşecek. İki liderin karşılıklı güven ve dostluğu var. Birbirlerini iyi anlayacaklarını düşünüyorum. ABD basınında Türkiye aleyhine ciddi bir karalama kampanyası var. Bizim de lobi çalışmalarına ağırlık verip, kendimizi ABD kamuoyuna iyi anlatmamız lazım."
SAVUNMA YAPTIRIMLARI ABD'Lİ SEÇMEN İÇİN GETİRİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın, demir- çelik ürünlerinden savunma sanayine kadar bir dizi yaptırım kararı alması, Türkiye'de büyük bir etki yaratmadı. Savunma sektörü uzmanları, savunma sanayinde Türkiye'nin ABD'den aldığı hammadde ve ara mumûllerin başka ülkelerden temin edilebileceğini, F35 ve Boeing için ülkemizde üretilen parçaların da kısa sürede başka bir yerden alınmasının mümkün olmadığını söyledi. Türkiye'nin ABD'ye yılda 500 milyon dolarlık yedek parça ve sistem sattığını söyleyen uzmanlar, "ABD, S-400 kararı sonrası Türkiye'den aldığı F35 parçalarını başka ülkelerden almak için hareteke geçti. Ancak bu çok kolay değil. Trump bu adımları yaşadığı siyasi sıkıntılar nedeniyle iç kamuoyuna dönük atıyor" değerlendirmesini yaptı.
Sabah
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