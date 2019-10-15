Son dakika: Tel Abyad'ın güneyi ateş altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, 7’nci gününe girdi. Şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

Bölgede devam eden Barış Pınarı Harekatı ile şehir merkezi terörden temizlenen Tel Abyad'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.



TÜRK TOPÇU BİRLİKLERİ VE OBÜSLER TARAFINDAN VURULUYOR



Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehir merkezi kontrol altına alınan Tel Abyad'ın güney kesimleri Türk topçu birlikleri ve obüsler tarafından vuruluyor. Öğle saatlerinde başlayan yoğun ateşin ardından bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.





ÇATIŞMA SESLERİ AKÇAKALE'DEN DUYULUYOR

Bu arada, kırsalda teröristlerin bulunduğu bölgelere Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin de yönlendiği gözlendi. Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den de duyuluyor.