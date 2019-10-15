15 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Tel Abyad'ın güneyi ateş altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
TEL ABYAD'IN GÜNEYİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü , 7’nci gününe girdi. Şehir merkezi terörden temizlenen 'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

Bölgede devam eden ile şehir merkezi terörden temizlenen 'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

TÜRK TOPÇU BİRLİKLERİ VE OBÜSLER TARAFINDAN VURULUYOR

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehir merkezi kontrol altına alınan Tel Abyad'ın güney kesimleri Türk topçu birlikleri ve obüsler tarafından vuruluyor. Öğle saatlerinde başlayan yoğun ateşin ardından bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.

Son dakika: Tel Abyad'ın güneyine bombardıman SON DAKİKA: TEL ABYAD'IN GÜNEYİNE BOMBARDIMAN



ÇATIŞMA SESLERİ AKÇAKALE'DEN DUYULUYOR

Bu arada, kırsalda teröristlerin bulunduğu bölgelere Milli Ordusu (SMO) askerlerinin de yönlendiği gözlendi. Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den de duyuluyor.

M-4 karayolu, Tel Abyad ve Resülayn kontrol altında yeni hedef Münbiç M-4 KARAYOLU, TEL ABYAD VE RESÜLAYN KONTROL ALTINDA YENİ HEDEF MÜNBİÇ
Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme! Güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖNEMLİ GELİŞME! GÜNEY VE DOĞUDAN TEL ABYAD MERKEZE YAKLAŞILDI
Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi terörden temizlendi BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TEL ABYAD İLÇESİNİN SULUK BELDESİ TERÖRDEN TEMİZLENDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN