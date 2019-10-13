Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi terörden temizlendi
Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.
Barış P��narı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı.
Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.
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Allah askerimizin,mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.cevapla 13.10.2019 10:32
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