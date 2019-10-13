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Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi terörden temizlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
BARIŞ PINARI'NDA ÖNEMLİ GELİŞME! TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Son dakika haberi...  kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan 'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi /'lı teröristlerden arındırıldı.

kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan 'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi /'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı! İşte ilk görüntüler |Video TEL ABYAD'IN SULUK BELDESİ TERÖRİSTLERDEN ALINDI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı.

Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

Kağıthane'de Barış Pınarı Harekatı'na konvoylu destek KAĞITHANE'DE BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KONVOYLU DESTEK
MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 480 terörist öldürüldü MSB: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 480 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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Allah askerimizin,mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.

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cevapla 13.10.2019 10:32
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