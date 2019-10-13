Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme! Güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı

Son dakika haberi...Barış Pınar Harekatının beşinci gününde gelen son dakika bilgisine göre güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı.Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.

Barış Pınar Harekatının beşinci gününde gelen son dakika bilgisine göre güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve TSK, kentin doğu ve güneyinden merkeze yaklaştı.

Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad'ın doğusundaki ve güneyindeki mahalleler bir ele geçirilmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.

Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.