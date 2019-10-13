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Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme! Güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖNEMLİ GELİŞME

Son dakika haberi... beşinci gününde gelen son dakika bilgisine göre güney ve doğudan merkeze yaklaşıldı.Yoğun top ve obüs atışları ile de / hedefleri yerle bir ediliyor.

beşinci gününde gelen son dakika bilgisine göre güney ve doğudan merkeze yaklaşıldı

harekatı kapsamında 'nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli ve , kentin doğu ve güneyinden merkeze yaklaştı.

Fırat'ın doğusundaki / hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad'ın doğusundaki ve güneyindeki mahalleler bir ele geçirilmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, Telabyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.

Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme! Güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖNEMLİ GELİŞME! GÜNEY VE DOĞUDAN TEL ABYAD MERKEZE YAKLAŞILDI

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