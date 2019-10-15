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ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye’ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE TÜRKİYE’YE GELİYOR

Son dakika haberi: Başkan Yardımcısı Mike ’ye geliyor… 'ya gelecek olan Pence ile 'deki son gelişmeler ele alınacak...

Başkan Yardımcısı Mike 'ye geliyor… 'ya gelecek olan Pence ile 'deki son gelişmeler ele alınacak... Pence'in ziyaretinin tarihi ise henüz netleşmedi...

TALİMATI TRUMP VERDİ

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Pence, Trump'ın kendisine ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'aSuriye'deki durumu görüşmek üzere Türkiye'ye gitme talimatını verdiğini belirtti.

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