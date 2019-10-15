ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye’ye geliyor… Ankara'ya gelecek olan Pence ile Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak...

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'ye geliyor… Ankara'ya gelecek olan Pence ile Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak... Pence'in ziyaretinin tarihi ise henüz netleşmedi...



TALİMATI TRUMP VERDİ



Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Pence, Trump'ın kendisine ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'aSuriye'deki durumu görüşmek üzere Türkiye'ye gitme talimatını verdiğini belirtti.