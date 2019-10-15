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HDP'li milletvekili Dersim Dağ, polisi tehdit etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
HDP’Lİ VEKİLDEN POLİSE TEHDİT!

’nı protesto etmek isteyen isteyen ’nın siyasi uzantısı ’li Milletvekili , görevini yapmak isteyen polisi tehdit etti. Dersim Dağ, eylemlerine izin vermeyen polise, "Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur." ifadelerini kullandı.

'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı 'nda alınan başarılar, 'nın siyasi uzantısı 'yi kudurttu. Barış Pınarı Harekatı'yla darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK, bölgedeki tüm uzantılarına 'ayaklanın' çağrısı yaptı.

HDP'li milletvekili Dersim Dağ, polisi tehdit etti HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ DERSİM DAĞ, POLİSİ TEHDİT ETTİ

HDP'LİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Şehir yapılanması Türkiye'de felç olan örgüt, manevra kabiliyeti bulamazken HDP teşkilatları lehine gösteri yapmak için harekete geçti. Terör propagandasına geçit vermeyen emniyet teşkilatıyla HDP'liler karşı karşıya geldi.

'da terör örgütü PYD propagandası yapmak için toplanan kalabalığa polis ekipleri geçit vermedi. Bu duruma sinirlenen HDP Diyarbakır Milletvekili , emniyet mensuplarını tehdit etti.

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HDP'Lİ VEKİL DERSİM DAĞ'DAN POLİSE TEHDİT

Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek ve terör örgütü PYD propagandası yapmak için bir araya gelen HDP'li gruba emniyet güçleri geçit vermedi. HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, "Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur" diyerek polis ekiplerini tehdit etti.

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