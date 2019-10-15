HDP'li milletvekili Dersim Dağ, polisi tehdit etti
Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek isteyen isteyen PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li Milletvekili Dersim Dağ, görevini yapmak isteyen polisi tehdit etti. Dersim Dağ, eylemlerine izin vermeyen polise, "Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda alınan başarılar, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kudurttu. Barış Pınarı Harekatı'yla darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK, bölgedeki tüm uzantılarına 'ayaklanın' çağrısı yaptı.
HDP'LİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ
Şehir yapılanması Türkiye'de felç olan örgüt, manevra kabiliyeti bulamazken HDP teşkilatları PYD lehine gösteri yapmak için harekete geçti. Terör propagandasına geçit vermeyen emniyet teşkilatıyla HDP'liler karşı karşıya geldi.
Diyarbakır'da terör örgütü PYD propagandası yapmak için toplanan kalabalığa polis ekipleri geçit vermedi. Bu duruma sinirlenen HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, emniyet mensuplarını tehdit etti.
HDP'Lİ VEKİL DERSİM DAĞ'DAN POLİSE TEHDİT
Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek ve terör örgütü PYD propagandası yapmak için bir araya gelen HDP'li gruba emniyet güçleri geçit vermedi. HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, "Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur" diyerek polis ekiplerini tehdit etti.
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