Yusuf Güney'den linç çetesine gönderme! Kılıçdaroğlu ne demiş?
Yusuf Güney, Harbiye konserine davet ettiği Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu ile poz veren Tarkan'a cevap verdi. Yusuf Güney sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözleriyle yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserine Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden Tarkan'a, Yusuf Güney'den olay bir tepki geldi.
Güney, Tarkan'ın iki başkana övgü dolu sözleri üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemiyle yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, Tarkan'ın başkanlara sarf ettiği cümleleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" dediği sözlerle birleştirerek paylaştı. Güney, paylaşımın altına şu sözleri de ekledi.
İNCE BİR MESAJDIR ANLAYANA
Yusuf Güney Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar Tarkan'a, Megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim bana aylardır hakaret eden şahıslara naçizane bir göndermedir. İnce bir mesajdır anlayana." ifadelerine yer verdi.
TARKAN'DAN YALAKALIK
Konser sırasında şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etmiş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirtmişti.
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