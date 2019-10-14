Tel Abyad’ın güneyindeki Hammam Türkmen köyü terörden temizlendi
Gelen son dakika haberine göre; Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad’ın güneyinde yer alan Hammam Türkmen köyünün PKK/YPG'li teröristlerden temizlendiğini açıkladı.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyündeki YPG/PKK terör örgütü mensuplarının temizlendiğini ve köyün kontrol altına alındığını açıkladı.
DÜN TEL ABYAD MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı.
ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI
TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.
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