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Tel Abyad’ın güneyindeki Hammam Türkmen köyü terörden temizlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
O KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Gelen son dakika haberine göre; Suriye Milli () ’ın güneyinde yer alan köyünün /'li teröristlerden temizlendiğini açıkladı.

Suriye Milli (), 'ın güneyindeki köyündeki / terör örgütü mensuplarının temizlendiğini ve köyün kontrol altına alındığını açıkladı.

DÜN TEL ABYAD MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında (SMO) askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.

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