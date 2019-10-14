14 Ekim 2019, Pazartesi
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YÖK 14 bölümde özel yetenek sınavını kaldırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
14 BÖLÜMDE ÖZEL YETENEK SINAVI KALDIRILDI

Yükseköğretim Kurulu (), aralarında ve Spor Bilimleri'nin de yer aldığı 14 yükseköğretim programını, sınavı ile öğrenci alan bölüm kapsamından çıkardı. Bu bölümler, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda () merkezi yerleştirme ile öğrenci alacak.

10 Ekim Perşembe günü yapılan Genel Kurulu toplantısında 'ye hazırlanan yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren önemli kararlar alındı.

Öncelikle hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası barajı 125 bine çıkarılırken, başarı sırası barajı olmayan eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası barajı getirildi. Eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı ise 80 bin olarak belirlendi.

ARTIK YKS PUANI İLE YERLEŞECEKLER
Toplantıda ayrıca bugüne kadar sınavı ile öğrenci alan 14 yükseköğretim bölümü ile ilgili de önemli bir karar alındı. Yükseköğretim kurumlarında bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verildi. Söz konusu 14 bölüm ise 'Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, , Moda Giyim Tasarımı, , Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı' olarak sıralandı. Alınan karara ilişkin yazı yükseköğretim kurumlarına, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 'ivedi' olarak gönderildi. 2020 YKS'de artık söz konusu 14 bölüm, merkezi sınav puanı, yani YKS puanı ile öğrenci almaya başlayacak. Bu bölümlere girmek isteyen adaylar artık YKS'de sadece ilk oturum olan Temel 'ne değil, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne de hazırlanacak.

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