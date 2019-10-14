Son dakika: Trump'tan yeni açıklama: YPG bizi dahil etmek için DEAŞ'lıları...
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
ABD Başkanı Trump, "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" dedi. ABD Başkanı ayrıca Türkiye'ye yaptırımlar yolda ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, "YPG bizi dâhil etmek için DEAŞ'lıları bırakıyor olabilir" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" dedi.
ABD Başkanı ayrıca" Türkiye'ye yaptırımlar yolda." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trump açıklamasında "YPG bizi dahil etmek için DEAŞ'lıları bırakıyor olabilir" ifadelerine yer verdi.
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