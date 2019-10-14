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Son dakika: Trump'tan yeni açıklama: YPG bizi dahil etmek için DEAŞ'lıları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA: YPG BİZİ DAHİL ETMEK İÇİN DEAŞ'LILARI...

ABD Başkanı Trump, " üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" dedi. ABD Başkanı ayrıca Türkiye'ye yaptırımlar yolda ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, " bizi dâhil etmek için DEAŞ'lıları bırakıyor olabilir" dedi.

ABD Başkanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" dedi.

ABD Başkanı ayrıca" Türkiye'ye yaptırımlar yolda." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump açıklamasında " bizi dahil etmek için DEAŞ'lıları bırakıyor olabilir" ifadelerine yer verdi.

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