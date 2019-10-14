Putin'den Trump itirafı: Görüşleri önemli ancak...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajları okumadığını itiraf etti. Putin yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın görüşü, birçok kişi ve genel itibarıyla dünya için her zaman önemli, her zaman değer taşıyor. Ancak ben bunları okumuyorum" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Putin, ABD'nin orta menzilli nükleer füzeler hakkında endişeleriyle ilgili görüşlerini de dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Riyad ziyareti öncesi Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına bir röportaj verdi.
"TRUMP'IN MESAJLARINI OKUMUYORUM"
Putin, Trump'ın tweetlerini okuyup okumadığına ilişkin bir soru üzerine "Af edersiniz ama Twitter hesabım yok, bunları takip etmiyorum. Elbette mesai arkadaşlarım zaman zaman bunlar hakkında bana bilgi veriyor. ABD Başkanı'nın görüşü, birçok kişi ve genel itibarıyla dünya için her zaman önemli, her zaman değer taşıyor. Ancak ben bunları okumuyorum" yanıtını verdi.
Putin, Rusya-ABD ilişkilerindeki sorunlar nedeniyle Trump'a yönelik şikayetleri bulunmadığını, zira ilişkilerin normalleşmesine ABD'deki iç siyasi durumun engel olduğunu anladığını kaydetti.
Trump'ın ikili ilişkiler hakkında neler söylediğini ve daha seçim kampanyası sırasında ilişkiler normalleştireceğini açıkladığını anımsatan Rus lider, "Ancak ABD'deki iç siyasi durum, Trump'ın Rusya-ABD ilişkilerini kökten iyileştirecek adımlar atmasını engelliyor" diye konuştu.
ABD'YE "NÜKLEERANLAŞMA" MESAJI
Putin, ABD'nin orta menzilli nükleer füzeler hakkında endişeleriyle ilgili görüşlerini de paylaştı. Söz konusu endişelerin anlaşılır olduğunu, zira diğer ülkeler bu tür silahlar geliştirirken Rusya ve ABD'nin kendisini kısıtladığını belirten Putin, ancak bunların Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmeden de çözülebileceğinin, bunun için farklı alternatifler bulunduğunun altını çizdi.
Rus lider, NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaşmasını Moskova'nın stratejik nükleer potansiyelini azaltma girişimi olarak niteleyerek, bu girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.
Putin, sınıra yakın bölgelere konuşlandırılan NATO sistemlerinin hipersonik olanlar da dahil cephaneliğinde gelişmiş silahlar bulunduran Rusya için artık özel bir tehdit oluşturmadığını kaydetti.
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