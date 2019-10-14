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PKK/YPG'li teröristler Ceylanpınar'a roketle saldırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
TERÖRİSTLER YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan kapsamında operasyonlar sürerken PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı ve ’a roket saldırdı.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli kontrolü ele geçirilen 'ın karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinde geceden bu yana çatışmalar yaşanıyor.

SİLAH SESLERİYLE YANKILANIYOR

Terör mevzileri topçu birliklerinin atışlarıyla ve uçakların yaptığı bombardımanlarla imha edilmeye devam ediyor. Yaşanan çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükselirken, halkın büyük kısmının ayrıldığı Ceylanpınar, silah sesleriyle yankılanıyor.

ROKET DÜŞTÜ

Öte yandan Resulayn'dan ateşlenen bir roket mermisi ise sınırı aşarak Ceylanpınar'daki 'nde bulunan bir evin terasına düştü. Kimsenin olmadığı evde yaralanan olmadı.

Son dakika: Ceylanpınar'da hain saldırı PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı |Video SON DAKİKA: CEYLANPINAR'DA HAİN SALDIRI PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI |VİDEO

Terör örgütü YPG Akçakale’de yine sivilleri hedef aldı! Atılan havan Türk bayrağının asılı olduğu eve isabet etti TERÖR ÖRGÜTÜ YPG AKÇAKALE’DE YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI! ATILAN HAVAN TÜRK BAYRAĞININ ASILI OLDUĞU EVE İSABET ETTİ
Canlı yayında gazetecilere havan mermisi atıldı CANLI YAYINDA GAZETECİLERE HAVAN MERMİSİ ATILDI
Son dakika: Akçakale'deki basın mensuplarına havan saldırısı düzenlendi! Saldırı sonrası panik kamerada SON DAKİKA: AKÇAKALE'DEKİ BASIN MENSUPLARINA HAVAN SALDIRISI DÜZENLENDİ! SALDIRI SONRASI PANİK KAMERADA

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