Türk jetleri Münbiç semalarında!
Gelen son dakika bilgisine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, karadan Münbiç'e doğru ilerlerken Türk jetleri de Münbiç semalarında uçtu.
Türkiye'nin kuzeyinde, Suriye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn merkezinde kontrol sağlanırken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, karadan Münbiç'e doğru ilerlerken Türk jetleri de Münbiç semalarında uçtu.
MESKUN MAHALEDEN İLERLİYORLAR
Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti.
ERDOĞAN'DAN, MÜNBİÇ MESAJI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye rejimi ile PKK/YPG'nin Münbiç için anlaştığı iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Biz kararımızı uygulama aşamasındayız. Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri girecek." dedi.
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