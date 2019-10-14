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Türk jetleri Münbiç semalarında!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
TRÜK JETLERİ MÜNBİÇ SEMALARINDA!

Gelen son dakika bilgisine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli , karadan Münbiç'e doğru ilerlerken Türk jetleri de Münbiç semalarında uçtu.

Türkiye'nin kuzeyinde, 'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlatığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn merkezinde kontrol sağlanırken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli , karadan Münbiç'e doğru ilerlerken Türk jetleri de Münbiç semalarında uçtu.

Son dakika: Türk jetleri Münbiç semalarında |Video SON DAKİKA: TÜRK JETLERİ MÜNBİÇ SEMALARINDA |VİDEO

MESKUN MAHALEDEN İLERLİYORLAR

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti.

ERDOĞAN'DAN, MÜNBİÇ MESAJI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye rejimi ile PKK/YPG'nin Münbiç için anlaştığı iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Biz kararımızı uygulama aşamasındayız. Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri girecek." dedi.

Başkan Erdoğan'dan son dakika Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç açıklaması |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AYN EL ARAP (KOBANİ) VE MÜNBİÇ AÇIKLAMASI |VİDEO

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