14 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.10.2019

Son dakika: Ceylanpınar'da hain saldırı PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı |Video

Son dakika haberi... Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonlar sürerken PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı ve Ceylanpınar’a roket saldırdı. Bölgeden sıcak görüntüler...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan ve Aliyev ile görüşmesinden ilk görüntüler
Erdoğan ve Aliyev ile görüşmesinden ilk görüntüler
Türk jetleri Münbiç semalarında
Türk jetleri Münbiç semalarında
YPG'li DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi
YPG'li DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi
Suriyeli aşiretlerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Suriyeli aşiretlerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Tel Abyad'da hayat normale döndü
Tel Abyad'da hayat normale döndü
Son dakika haberi: Resulayn’da YPG’ye ait tünel bulundu
Son dakika haberi: Resulayn’da YPG’ye ait tünel bulundu
Teröristlerin son oyunu! Bakın ne yaptılar
Teröristlerin son oyunu! Bakın ne yaptılar
Son dakika: Suriye sınırına yeni sevkiyat
Son dakika: Suriye sınırına yeni sevkiyat
Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama
Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama
Terörden arındırılan Tel Abyad'da bayrak göndere çekildi
Terörden arındırılan Tel Abyad'da bayrak göndere çekildi
SMO birlikleri Münbiç sınırına dayandı
SMO birlikleri Münbiç sınırına dayandı
Akar ve Fidan'dan kritik 'Barış Pınarı' toplantısı
Akar ve Fidan'dan kritik 'Barış Pınarı' toplantısı
Daha Fazla Video Göster