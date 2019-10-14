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14.10.2019
Son dakika: Ceylanpınar'da hain saldırı PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı |Video
Son dakika haberi... Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonlar sürerken PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı ve Ceylanpınar’a roket saldırdı. Bölgeden sıcak görüntüler...
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