Son dakika: Ceylanpınar'da hain saldırı PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı |Video

Son dakika haberi... Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonlar sürerken PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı ve Ceylanpınar’a roket saldırdı. Bölgeden sıcak görüntüler...