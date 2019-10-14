Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Türk İş Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Batı'dan gelen tepkilere yanıt veren Başkan Erdoğan, "Attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz siz ne derseniz deyin. Bu mücadeleden yılmayacağız. Şu anda milletimiz yekvücut halinde. Hep beraberiz. Şu anda Türk milleti yekvücut." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Sınırların, mesafelerin anlamını yitirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bölgesel iş birliğinin önemi giderek artıyor.
Özbekistan'ın tam üyeliği ile konsey daha da güçlenmiştir. Bu sene 10. yaşını kutlayan Türk Konseyi'nin Türkmenistan'ın katılımı ile yerini pekiştireceğine inanıyorum. İş dünyasının lokomotif olmadığı her proje eksiktir. İş dünyamızı bir araya getiren çalışmalara büyük önem veriyoruz.
6,5 milyon vatandaşımız başta Avrupa olmak üzere dünyanın yüzlerce ülkesinde yaşıyor. Bir milletin iki diasporası olmaz. Kazak, Özbek, Türkmen, Çeçen tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal üyesi olarak bakıyoruz. Türk diasporasını güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.
DÜNYANIN EN KALLEŞ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE ETMİŞ BİR MİLLETİZ
Nerede olursa olsun dünyanın hiçbir ülkesi terör tehdidinde azade değildir. Ancak bizler terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. Türkiye aralıksız 40 yıldır terör örgütleri ile mücadele ediyor. Dünyanın en kalleş terör örgütleriyle mücadele etmiş bir milletiz.
HER TÜRLÜ TEHDİT İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK
DEAŞ ile mücadele bahanesiyle soykırımcı bir terör örgütünün 30 bin TIR silah yardımıyla donatıldığını gördük. Bütün bunlar dünyanın gözü önünde oldu. Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırımlara kadar her türlü tehditle karşı karşıya kaldık.
ATTIĞIMIZ ADIMIN TEK BİR SEBEBİ VAR
Şu attığımız son adımın tek bir sebebi var. Suriye'nin kuzeyini PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu El Bab'da yaptık 3 bin 500 terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdik. Dünya bunu görmüyor.
BU İKİYÜZLÜLÜK NE İLE İZAH EDİLİR
Ey Avrupa Birliği bunu görmüyor musun? Ay Arap Birliği sen bunu görmüyor musun? Ya bu Arap Ligi Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil miydi?
Türkiye NATO'nun üyesi mi? Üyesi… Peki ya ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Dün basın toplantısında onu söyledim. Dedim 'Siz bu terör örgütlerini NATO'ya aldınız da benim mi haberim olmadı.' Bu iki yüzlülük ne ile izah edilir.
ATTIĞIMIZ ADIMDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ, SİZ NE DERSENİZ DEYİN
Orada kimin resimleri var? Terörist başının resimleri var. İşte ispat bunlar, hala onlar PKK değil diyor. Siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye güçlenen bir Türkiye'ye karşı bu adımı atıyorsunuz. İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz siz ne derseniz deyin. Biz Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu ile oradayız. Ve bu mücadele devam edecek. Bu mücadeleden yılmayacağız. Şu anda milletimiz yekvücut halinde. Hep beraberiz. Şu anda Türk milleti yekvücut. Terör örgütlerine ve onların şer odaklarına rağmen terörü kaynağında yok etme hedefimizi asla sekteye uğratmadık.
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